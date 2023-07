Libia: le autorità di Tripoli accelerano i rimpatri dei migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) ha stimato nell'ultimo censimento disponibile, risalente al periodo gennaio-febbraio 2023, che in Libia vi siano 706.062 migranti provenienti da 44 nazioni diverse. Un numero che ha continuato a crescere aumentare rispetto alla precedente raccolta dati (694.398 migranti a novembre-dicembre 2022). Si tratta per il 90 per cento di uomini e 10 per cento di donne, mentre i minori sono il 10 per cento del totale (di cui il 3 per cento non accompagnati). Il 53 per cento della popolazione migrante registrata in Libia, ovvero 375.802 individui, si trova in Tripolitania (nord-ovest); il 34 per cento, pari a 242.150 persone, vive in Cirenaica (est); il restante 13 per cento, corrispondente a 88.110 migranti, risiede nel Fezzan (sud-ovest). Le prime cinque nazionalità sono Niger (24 per cento), Egitto (23 per cento), Sudan (19 per cento), Ciad (12 per cento) e Nigeria (4 per cento). (segue) (Lit)