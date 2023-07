Usa: Georgia, procuratrice anticipa accuse contro Trump entro fine agosto, siamo pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, che sta coordinando le indagini sulle interferenze elettorali messe in atto in Georgia da Donald Trump e dai suoi alleati durante le presidenziali del 2020, ha ribadito di essere intenzionata ad annunciare le accuse nei confronti dell’ex presidente entro il primo settembre di quest’anno. Parlando con l’emittente “Nbc News”, la procuratrice ha affermato che “il lavoro è stato completato, dopo due anni e mezzo: siamo pronti”. Lo scorso maggio, la procuratrice ha scritto una lettera al tribunale della contea di Fulton, anticipando possibili accuse nel quadro delle indagini sulle interferenze elettorali di Trump in Georgia, nel mese di agosto. Nel documento, la Willis ha chiesto di non fissare udienze per le settimane del 7 e del 14 agosto. (Was)