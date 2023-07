Russia: Agenzia federale per trasporto aereo vieta ai dipendenti di usare iPhone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale per il trasporto aereo russo (Rosaviatsiya) ha vietato ai suoi dipendenti di usare iPhone al lavoro. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Tass", citando un rappresentante di una compagnia aerea russa. Un divieto simile è stato introdotto anche dall'Istituto di ricerca statale per l'aviazione civile e dall'amministrazione degli aeroporti civili. In precedenza, "Tass" ha riferito che i dipendenti del ministero dei Trasporti della Russia hanno iniziato a rifiutare di utilizzare gli iPhone per scopi ufficiali. Il divieto di utilizzare gli iPhone è stato introdotto anche nel ministero dell'Industria e del Commercio, così come presso l'azienda statale Rostec.(Rum)