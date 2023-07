Lombardia: Majorino (Pd) su fondo sociale regionale, da giunta Fontana impegno scarso e preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno della Regione per il sociale "è davvero scarsissimo e questo ci preoccupa davvero molto". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino in merito alla delibera di giunta regionale con cui sono stati ripartiti i 61 milioni di euro del fondo sociale regionale. "Il Consiglio regionale - prosegue Majorino - ha appena approvato un assestamento al bilancio in cui abbiamo provato in tutti i modi a far mettere più risorse per i disabili gravi e gravissimi, molti dei quali sono rimasti senza contributo, nonostante ne avrebbero diritto, per mancanza di fondi. La destra ha bocciato anche le nostre proposte per aumentare i finanziamenti per i progetti in favore della vita indipendente delle persone con disabilità, e per quelli per l'assistenza medica avanzata. Chiedevamo di utilizzare i dieci milioni della comunicazione del presidente Fontana, ma evidentemente alla destra sta più a cuore la propaganda che le persone con disabilità". (Com)