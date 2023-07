Governo: Gubitosa (M5s), Italia Twiga festeggia con Santanchè salvataggio ministra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mercoledì scorso, i senatori di Calenda e Renzi hanno salvato la ministra Santanchè dalla sfiducia avanzata dal Movimento cinque stelle, disertando l'Aula. Hanno deciso di non sfiduciare chi ha mentito davanti al Parlamento e ai cittadini. E sapete dove erano poche ore dopo i vertici renziani del Terzo polo? Lo svela oggi il 'Corriere della Sera'. Nel weekend appena trascorso i maggiorenti di Italia viva si sono attovagliati con Santanchè al Twiga. Insomma, tutto chiaro: una bella cena tra amici, in intima complicità, con tutta l'allegra brigata protagonista del salvataggio della ministra. A settembre, però, la mozione di sfiducia del Movimento cinque stelle contro Santanchè sarà anche alla Camera. Chissà se la finta opposizione preferirà sedere in Aula o al tavolo in qualche altro rendez-vous a base di sushi e bollicine". Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento cinque stelle.(Com)