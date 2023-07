Mafia: M5s, da consigliera Fd’I messaggio devastante, offesa a chi si ribella a cosche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco come Fd’I combatte le mafie: spiegando, con la loro consigliera comunale di Macerata Lorella Benedetti, che con le cosche è lecito avere contatti e trattare per garantirsi la protezione, per avere il quieto vivere attraverso i compromessi. Lo affermano in una nota i rappresentanti del Movimento 5 stelle nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato, Roberto Scarpinato. “Il video diffuso dal sito del ‘Fatto Quotidiano’ lascia attoniti: in pochi secondi e con una manciata di parole agghiaccianti l'esponente di Fd’I offende tutte quelle persone che si sono ribellate al ricatto delle mafie e quelle che lo fanno ancora oggi. Sono parole vergognose. Sono gli stessi Fratelli d'Italia che organizzano convegni intitolati 'parlate di mafia', usando impropriamente le parole di Borsellino, nei quali mandano in scena le sciocchezze della premiata ditta Delmastro&Donzelli e del loro ministro Musumeci, secondo cui in Italia si parla troppo di legalità e antimafia. Ecco come parlano di mafia i patrioti delle chiacchiere: lanciando messaggi devastanti per la legalità. Con il partito della presidente Meloni ogni giorno ha il suo danno", aggiungono i parlamentari M5s. (Rin)