Libia: presidente Menfi riceve ambasciatore di Francia, focus sulle elezioni

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, ha discusso con l'ambasciatore di Francia in Libia, Mustafa Maharaj, degli ultimi sviluppi della situazione politica e dei modi per avanzare il processo politico per arrivare alle elezioni. Lo ha reso noto lo stesso organo libico con sede a Tripoli che ricopre il ruolo di capo di Stato e comandante supremo delle Forze armate. L’incontro segue un colloquio dello stesso Menfi con l’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, teso a mobilitare il sostegno nazionale e internazionale per lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali. Ieri, durante una conferenza stampa a Tripoli, il responsabile della Missione di sostengo delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha detto che, dopo 10 anni di conflitto, non è possibile perdere altro tempo, accusando chi propone nuove soluzioni transitorie (come l'insediamento di un nuovo governo unitario) "vuole solo un pezzo di potere". (Lit)