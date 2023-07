Ucraina-Croazia: ministro Esteri Grlic Radman in visita a Kiev incontra omologo Kuleba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman è in visita ufficiale in Ucraina, dove ha incontrato l'omologo Dmytro Kuleba. Lo ha annunciato il dicastero di Zagabria, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". Durante l’incontro, Grlic Radman ha sottolineato "il fermo sostegno della Croazia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale". "La Croazia è solidale con il popolo ucraino, è ferma nel suo sostegno all'Ucraina e continuerà ad aiutarla in futuro, sia bilateralmente che con i partner internazionali", ha aggiunto il ministro croato. Kuleba, da parte sua, ha ringraziato la Croazia "per la solidarietà al popolo ucraino e per l'aiuto che ha fornito fin dal primo giorno". "L'Ucraina sente il sostegno e l'aiuto della Croazia. I nostri due Paesi sono legati non solo da eccellenti relazioni intergovernative, ma anche da relazioni amichevoli tra i nostri popoli. L'Ucraina riconosce anche la Croazia come partner chiave per il processo di sminamento", ha sottolineato il ministro di Kiev. Dopo l’incontro, Grlic Radman ha assistito alla consegna di uno dei 50 generatori energetici destinati a scuole e ospedali dell'Ucraina, un'operazione resa possibile dalla donazione di un milione di euro da parte del governo croato nell'ambito dell'assistenza dell'Unicef. (Seb)