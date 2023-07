Germania: viceammiraglio Daum, dalla Russia minaccia di attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve far fronte alla minaccia di attacchi informatici “da parte della Russia”, che potrebbero per esempio causare lo spegnimento di una sua centrale elettrica, “da qualche parte, prima o poi”. È l'avvertimento del viceammiraglio Thomas Daum, alla guida del Comando per lo spazio cibernetico e l'informatica (KdoCir) delle Forze armate tedesche (Bundeswehr). L'ufficiale ha aggiunto che anche Cina, Corea del Nord e Iran dispongono delle capacità per compiere attacchi informatici contro la Germania. Tali operazioni vanno dalle più semplici, come il sovraccarico di richieste per i siti web della Bundeswehr, alle più sofisticate che puntano alla penetrazione nei sistemi. Tuttavia, come sottolineato da Daum, il KdoCir ha “meccanismi di protezione” per fronteggiare queste minacce. Allo stesso tempo, il viceammiraglio ha evidenziato la necessità di modernizzare le capacità della struttura di cui è al comando, perché “ovviamente tutte risentono degli anni”. Daum ha, infine, affermato che “tutti i battaglioni” del KdoCir devono disporre di “equipaggiamento completo”. (Geb)