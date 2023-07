Piemonte: approvato in Commissione regionale il programma triennale di ricerca Ires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con uno stanziamento di 3,55 milioni per il 2023, la prima Commissione Bilancio, ha dato parere favorevole alla delibera di Giunta 'Approvazione del programma triennale di ricerca 2023-2025 e del programma annuale di ricerca 2023 dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (Ires Piemonte)'. Parere favorevole non vincolante, è stato espresso anche per gli emendamenti depositati dall’opposizione che per il momento non sono stati presentati e discussi. "I compiti istituzionali trovano appunto copertura nel contributo ordinario di euro 3.550.000,00 come sopra precisato - ha affermato l'assessore Fabrizio Ricca -, mentre gli interventi ulteriori come la formazione, qualora effettivamente affidati, troveranno copertura nell’ambito dei fondi europei e di altre eventuali risorse già stanziati o che verranno determinati con successivi provvedimenti nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale", ha concluso. (Rpi)