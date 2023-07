Messico: tra aprile e giugno economia in crescita del 3,6 per cento su anno, +0,9 su trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime fornite dai diversi istituti e osservatori per la fine dell'anno delineano un ritmo di crescita più moderato. Per il Fondo monetario internazionale (Fmi), dopo il +3,0 per cento registrato nel 2022, l'economia Messico dovrebbe chiudere il 2023 con una crescita del 2,6 per cento. La stima, contenuta nell'aggiornamento di luglio del World Economic Outlook, è in netto rialzo rispetto all'1,8 per cento ipotizzato dal Fondo ad aprile. Nel 2024 il Messico dovrebbe crescere dell'1,5 per cento, un decimo in meno sull'outlook di aprile. Gli analisti del settore privato, nel rapporto mensile compilato a fine giugno e pubblicato a inizio luglio dalla Banca centrale (Banxico), ipotizzano per il 2023 un incremento interno lordo (pil) del 2,30 per cento su anno, in aumento rispetto al 2 per cento ipotizzato a maggio. Quanto al 2024, i 37 gruppi di analisti ipotizzano un incremento dell'1,60 per cento, contro l'1,5 per cento stimato nel quinto mese del 2023. (segue) (Mec)