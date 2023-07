Germania: il ministro della Difesa visita il Comando per lo spazio cibernetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si è recato oggi a Rheinbach in visita al Comando per lo spazio cibernetico e l'informatica delle Forze armate (KdoCir), guidato dal viceammiraglio Thomas Daum. All'esponente del governo federale sono stati mostrati equipaggiamento e capacità del KdoCir, in particolare il lavoro degli specialisti nella difesa e negli attacchi informatici. Al riguardo, Pistorius ha sottolineato la necessità di regole chiare per queste operazioni offensive: “Ciò di cui non abbiamo bisogno è non sapere che dobbiamo fare quando dobbiamo farlo”. A fini di una regolamentazione giuridica degli attacchi informatici da parte delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), per il ministro della Difesa è necessario coinvolgere il Bundestag. Pistorius ha poi evidenziato l'importanza de KdoCir per l'intera Bundeswehr e ha dichiarato che “la capacità di comunicare è la chiave per potersi difendere”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha, inoltre, osservato che “sapere quali e quanti carri armati si hanno è importante, ma altrettanto importante è sapere come i carri armati possono essere guidati verso i loro obiettivi”. Pistorius ha, infine, definito il KdoCir “gli occhi, le orecchie e il sistema nervoso centrale” della Bundeswehr. (Geb)