Imprese: Pirelli, Assemblea nomina Cda, Jiao Jian presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea ha altresì approvato la politica sulla remunerazione relativa al 2023 (con l’83,14 per cento del capitale presente in Assemblea) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l’83,91 per cento del capitale presente) alla Relazione sui compensi corrisposti per l’esercizio 2022. L’Assemblea ha anche approvato (con l’84,68 per cento del capitale presente) l’adozione del Piano di incentivazione monetario triennale 2023- 2025 (Piano Lti) per il management del gruppo Pirelli e ha approvato (con il 99,61 per cento del capitale presente) la polizza assicurativa c.d. “Directors and Officers Liability Insurance”. Nel corso dell’Assemblea Marco Tronchetti Provera, che ha presieduto la riunione, ha ringraziato il Presidente uscente Li Fanrong e gli Amministratori uscenti, Giorgio Luca Bruno, Yang Shihao, Wang Feng, Tao Haisu, Giovanni Tronchetti Provera e Wei Yintao per l’opera prestata in favore della Società e i risultati conseguiti. Con la nomina del nuovo Cda scade per compiuto mandato la carica del Deputy-Ceo Giorgio Luca Bruno al quale non sarà riconosciuta alcuna indennità di fine carica. Si ricorda che, in continuità con la Politica sulla Remunerazione di Pirelli precedente, anche la Politica di Remunerazione per l’esercizio 2023 (la “Politica di Remunerazione”) prevede in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche ai quali siano delegate specifiche attribuzioni, nel caso in cui essi non siano legati da rapporti di lavoro dirigenziale (come nel caso del Deputy-Ceo), l'attribuzione di un trattamento di fine mandato (Tfm) avente caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr). Pertanto, al dottor Bruno entro la fine dell’anno sarà erogato un importo a titolo di Tfr pari a circa 2,3 volte il compenso fisso annuo lordo per la carica (1,1 milioni di euro), oltre agli importi spettanti a titolo di compensi maturati sino alla data di cessazione dalla carica. (segue) (Com)