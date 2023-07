Imprese: Pirelli, Assemblea nomina Cda, Jiao Jian presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ai sensi della Politica sulla Remunerazione di Pirelli, il dottor Giorgio Luca Bruno conserva i diritti maturati sino alla data di cessazione dalla carica per la partecipazione ai piani di incentivazione, nonché il Tfm a loro collegato: annuale (Sti) 2022 – per la parte differita ed eventuale maggiorazione aziendale – e 2023, nonché ai piani di incentivazione di lungo termine (Lti) 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025. I piani di incentivazione annuale Sti e pluriennale Lti prevedono i consueti meccanismi di c.d. clawback già indicati nella Politica di Remunerazione. A tutela del know-how strategico e operativo del gruppo, Giorgio Luca Bruno rimarrà vincolato, per i due anni successivi alla cessazione della sua carica di Consigliere, a un patto di non concorrenza valido per i principali Paesi in cui Pirelli opera, a fronte di un corrispettivo - per ciascun anno di durata del vincolo - pari al 60% del compenso fisso annuo lordo sopra indicato, a cui va sottratta la quota erogata in costanza di rapporto a titolo di anticipo pari al 10 per cento del compenso per ciascun anno di validità del patto. L’importo così dovuto sarà erogato dalla Società al dottor Bruno in 8 rate trimestrali posticipate a far data da ottobre 2023. Infine, con la fine del mandato cesseranno anche i benefici non monetari attribuiti a Giorgio Luca Bruno, ad eccezione dell’auto aziendale che sarà mantenuta in uso per un periodo massimo di tre mesi. Si ricorda che Giorgio Luca Bruno è titolare di n. 500 azioni Pirelli. Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il 30 agosto 2023. La prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione è stata convocata per il giorno 3 agosto 2023 per deliberare sulla governance della Società e, in particolare, sulla nomina del vicepresidente esecutivo e dell’Amministratore delegato. (Com)