Reddito cittadinanza: M5s-CR, decisione drammatica, solo a Roma 127 mila percettori a rischio

- Quella di cancellare il Reddito di cittadinanza "è una decisione drammatica da parte del governo, che sta per aprire una vera e propria emergenza sociale". Lo affermano in una nota congiunta i gruppi capitolini del Movimento 5 stelle e della lista Civica Raggi. "Stando all'Inps, soltanto nella nostra Capitale ben 127 mila cittadini si vedono ora togliere un salvagente importante, che impediva loro di sprofondare nella povertà totale - spiegano -. Una misura che ha aiutato tanto chi ha problemi cronici quanto chi ha affrontato difficoltà temporanee. E per rispondere ai detrattori della misura, con una media di 540 euro erogati al mese, di certo non ci si arricchiva né si poltriva ai danni dello Stato, come le voci contrarie vorrebbero far credere". (segue) (Com)