Reddito cittadinanza: M5s-CR, decisione drammatica, solo a Roma 127 mila percettori a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - proseguono i gruppi capitolini del M5s e della lista Civica Raggi -, per quella che appare esclusivamente una presa di posizione politica e ideologica, dobbiamo purtroppo aspettarci un aumento della percentuale di romani a rischio povertà, che già attualmente è al 15 per cento secondo la Caritas. In questo senso, i rincari dei prezzi legati al carovita non faranno che aggravare la situazione, mentre i costi di questa scellerata scelta finiranno per essere scaricati sui Comuni, che dovranno gestire nuove fragilità sociali. A ciò si aggiunge la confusione che avrebbe generato l'sms con cui si comunica l'interruzione del reddito, il quale sembra stia spingendo molte persone a rivolgersi al proprio Comune per via di una formulazione ambigua del messaggio. Questo governo - concludono - sta firmando un brutto capitolo della storia della Repubblica: faccia subito un passo indietro, per il bene dei romani e di tutto il Paese". (Com)