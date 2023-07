Italia-Anp: Tajani riceve alla Farnesina il ministro degli Esteri palestinese Al Malki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato questa mattina a Roma il capo della diplomazia palestinese Riyad al Malki. Lo riferisce lo stesso Tajani via Facebook. Il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) è giunto ieri in visita a Roma e in Città del Vaticano dove questa mattina ha incontrato il segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, Paul Richard Gallagher. Secondo un comunicato del ministero palestinese, Malki e Gallagher hanno discusso “dei recenti sviluppi nei Territori palestinesi e dell’escalation militare da parte di Israele che hanno allontanato la possibilità di un processo politico”. Il ministro ha anche chiesto sostegno per conservare lo status quo dei luoghi santi “di fronte ai ripetuti attacchi da parte dei coloni, tra cui l’incursione del ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir”. (Res)