Camera: domani audizioni su titolarità azioni quote società sportive e digitalizzazione in cultura

- Domani, al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea, la commissione Cultura della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, svolge le seguenti audizioni: Cesare Di Cintio, avvocato specializzato in diritto sportivo; Massimiliano Romiti, presidente del Comitato "Nelle origini il futuro" e vice presidente dell'associazione ToroMio; Daniele Farsetti, presidente del comitato Orgoglio Amaranto. Successivamente, in merito all'indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione, le seguenti audizioni: Deborah Agostino, professoressa in programmazione, finanza e controllo e direttore dell'Osservatorio innovazione digitale per la cultura del Politecnico di Milano; rappresentanti del gruppo Simar; Mirko Tavosanis, professore associato di linguistica italiana e presidente dei corsi di studio in informatica umanistica dell'Università di Pisa. Gli appuntamenti – rende noto l’ufficio stampa della Camera – vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)