Regno Unito: sondaggio, 42 per cento dei cittadini a favore di trivellazioni nel Mar del Nord

- Il 42 per cento dei cittadini britannici sostiene il piano del governo per il rilascio di nuove licenze per l'esplorazione di giacimenti di petrolio e gas nel Mar Nero. Un sondaggio, ripreso dall'emittente televisiva "Sky News", ha dimostrato che il 42 per cento degli intervistati sostiene il piano del governo, mentre il 27 per cento è contrario. Prendendo in considerazione le tendenze politiche, gli elettori conservatori sostengono il piano con un margine molto ampio: il 67 per cento afferma che è "la mossa giusta". Gli elettori laburisti sono per lo più contrari, con il 47 per cento che si è espresso contro la decisione del governo. (Rel)