Decreto Pa bis: al via esame ordini del giorno in Aula Camera

- E' cominciato, nell’Aula della Camera, in ritardo rispetto all'orario inizialmente indicato delle 15:30, l’esame degli ordini del giorno al decreto recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, il cosiddetto decreto Pa bis. "Mi corre l'obbligo di segnalare al governo una maggiore puntualità sull’espressione dei pareri agli ordini del giorno, che peraltro sono in dotazione del governo già da diversi giorni", ha affermato il presidente di turno, Fabio Rampelli. Dopo l'esame e la votazione degli ordini del giorno sono in programma le dichiarazioni di voto e, entro le 22, il voto finale sul provvedimento.(Rin)