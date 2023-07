Pnrr: Mattia (Pd), pessimo segnale stop a fondi beni confiscati mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un "pessimo segnale da parte del governo cancellare dalle misure del Pnrr quella dedicata al recupero e valorizzazione dei beni confiscati alle mafie". Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Partito democratico del Lazio, Eleonora Mattia. "Se a parole il governo Meloni dice di essere al fianco di sindaci, associazioni, cittadini e di tutta quella parte sana della società civile impegnata nella lotta contro la criminalità organizzata, nei fatti invece assistiamo all'ennesimo taglio di risorse pubbliche", spiega. "In base a quanto denunciato dalle associazioni, sono circa 300 milioni di euro i fondi del Pnrr destinati al recupero dei beni confiscati alle mafie e ora cancellati dal governo. Si tratta di soldi pubblici già stanziati e che avrebbero permesso agli enti locali di far nascere asili nido, centri antiviolenza, presidi di mutualismo e legalità in territori un tempo colpiti dalla violenza mafiosa. Un doppio schiaffo - aggiunge - per tutti quei Comuni che hanno investito tempo e risorse per accedere al finanziamento e che ora sono stati ancora una volta lasciati soli".(Com)