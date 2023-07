Speciale infrastrutture: Tunisia-Usa, ministro Tecnologie delle comunicazioni incontra delegazione Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Tecnologie delle comunicazioni della Tunisia, Nizar bin Neji ha incontrato, nel corso della sua visita ufficiale negli Stati Uniti, Katie Noyes, capo del Dipartimento di scienza e tecnologia, e una delegazione di alto rango del Federal Bureau of Investigation (Fbi) del Dipartimento di giustizia. Lo ha riferito il ministero tunisino precisando che, durante l’incontro, le due parti hanno discusso temi relativi alla cybersicurezza, alla criminalità informatica, alle minacce transfrontaliere e ai modi per proteggere sistemi, reti e infrastrutture digitali vitali. È stata inoltre sottolineata l'importanza di un coordinamento internazionale per lo scambio di esperienze e per affrontare i crescenti pericoli provenienti dal cyberspazio, in quanto "spazio comune e aperto". I colloqui hanno anche riguardato l’importanza di condurre trattative solo con fornitori affidabili di reti e infrastrutture, la necessità che quanti più Paesi possibile aderiscano alla Convenzione di Budapest per la lotta ai crimini informatici, nonché l’urgenza di sviluppare sistemi di indagine digitali e di controspionaggio per arginare il cybercrime, le attività organizzate e i comportamenti irresponsabili sulle piattaforme dei social network. (Tut)