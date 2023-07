Speciale infrastrutture: Trasporto aereo, tifone Khanun, Taiwan sospenderà voli con Giappone domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree Tigerair Taiwan e Starlux Airlines hanno annunciato la cancellazione dei voli tra Taiwan e Okinawa, in Giappone, a causa dell'approssimarsi del tifone Khanun. Lo riporta l'agenzia di stampa taiwanese "Central News Agency", precisando che Starlux garantirà il ritorno dei passeggeri bloccati a Okinawa dispiegando un airbus A330neo nelle giornate di mercoledì e giovedì (2 e 3 agosto). La scorsa settimana, Taiwan è stata violentemente colpita dal tifone Doksuri, che ha provocato un bilancio di una vittima e sette feriti. In tutta l'isola sono stati registrati 1.720 incidenti, tra cui la caduta di alberi e ingenti danni alle infrastrutture. Le aree più colpite sono state le città di Tainan e Kaohsiung, nel sud dell'isola. Sono stati diramati inoltre 225 allarmi per potenziali frane in tutta l'isola. Gli effetti del passaggio di Doksuri sono stati avvertiti anche nel sud-est della Cina e a Pechino. Nella capitale cinese sono state sinora evacuate più di 31 mila persone, con lavori interrotti in oltre quattromila cantieri e ispezioni in quasi 20 mila edifici. Più di 180 voli sono stati cancellati, mentre i punti panoramici della città sono stati chiusi. (Cip)