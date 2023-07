Piemonte: Cgil, Sant'anni di Torino nel Medioevo, si revochi la convenzione con la federazione regionale del movimento per la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo che l'Aou, Città della Salute e della Scienza di Torino, ha sottoscritto con la Federazione Regionale del Movimento per la Vita un protocollo con le finalità di 'fornire supporto e ascolto alle gestanti che ne abbiano necessità e che potrebbero prendere in considerazione l'interruzione di gravidanza'. Questo è l'ennesimo attacco inaccettabile alla Legge 194, si revochi immediatamente questa convenzione da Medioevo. Lo hanno affermato in una nota stampa Anna Poggio e Elena Ferro del sindacato Cgil. "Nella retorica del calo demografico e quindi dell'esigenza di far nascere più bambini, in un Paese dove le donne tutti i giorni vengono uccise per mano di un compagno o marito quando manifestano la propria libertà, riteniamo la decisione di una struttura che è sempre stata all'avanguardia, dal punto di vista sanitario, sbagliata, ideologica e contro il diritto. (segue) (Rpi)