Slovenia: Istituto statistica, inflazione annuale a luglio al 6,1 per cento

- L'inflazione annuale in Slovenia è stata del 6,1 per cento nel mese di luglio, in ribasso di 0,8 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente che si era attestata al 6,9 per cento. Lo rivelano i dati pubblicati oggi dall'Istituto statistico nazionale e riportati dall'agenzia di stampa "Sta". Secondo lo stesso Ufficio, il maggior contributore all'inflazione annuale è il costo più alto dei prodotti alimentari (+11,1 per cento rispetto a un anno fa). Il maggior contributo al rialzo dei prezzi su base mensile è stato invece dato dagli aumenti dei prezzi dei pacchetti vacanza (9,6 per cento). (Seb)