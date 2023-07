Imprese: BioNTech acquista InstaDeep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnolgie BioNTech ha concluso l'acquisto di InstaDeep, società britannica per l'intelligenza artificiale. Annunciata all'inizio dell'anno, l'acquisizione dal valore di circa 500 milioni di euro è la più grande nella storia dell'impresa che ha sviluppato il vaccino contro il Covid-19 insieme al gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. L'operazione fa parte della strategia di BioNTech costruire capacità nella ricerca sui farmaci guidata dall'intelligenza artificiale. InstaDeep rimarrà come marchio e, in qualità di filiale dell'azienda per le biotecnolgie, continuerà a offrire prodotti per i clienti in altri settori come trasporti e logistica, industria e servizi finanziari. (Geb)