Imprese: Assemblea Pirelli nomina Cda, Jiao Jian presidente

- L'Assemblea di Pirelli ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, indicando Jiao Jian come presidente. Sulla base delle due liste presentate - riferisce una nota della società - sono stati nominati amministratori il presidente di Sinochem Jiao Jian, Marco Tronchetti Provera, Andrea Casaluci, Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Alberto Bradanini (indipendente), Michele Carpinelli, (indipendente), Domenico De Sole (indipendente), Fan Xiaohua (indipendente), Marisa Pappalardo (indipendente), Tang Grace (indipendente), tratti dalla lista cosiddetta di maggioranza, votata da circa l’83,82 per cento del capitale rappresentato in Assemblea, presentata da Marco Polo International Italy Srl anche per conto di Camfin SpA. Inoltre, sono stati nominati Roberto Diacetti (indipendente), Paola Boromei (indipendente) e Giovanni Lo Storto (indipendente) tratti dalla lista cosiddetta di minoranza, votata da circa il 16,05 per cento del capitale rappresentato in Assemblea, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali. Camfin, in precedenza, ha annunciato che indicherà Casaluci come futuro Ad e Tronchetti Provera come vicepresidente esecutivo. (segue) (Rin)