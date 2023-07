Imprese: Assemblea Pirelli nomina Cda, Jiao Jian presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 16 giugno, il Consiglio dei ministri aveva disposto l’esercizio dei poteri speciali Golden power sull’operazione oggetto di notifica da parte di China National Tire and Rubber Corporation, Ltd., riguardante il patto parasociale sulla governance della società Pirelli. La decisione del governo, nel rispetto del principio di proporzionalità, prevedeva apposite prescrizioni per la tutela dell’asset strategico costituito da sensori Cyber impiantabili negli pneumatici. In seguito, il 7 luglio, la società aveva comunicato che Marco Polo International Italy Srl - anche per conto di Camfin SpA, che insieme detengono il 51,1 per cento del capitale Pirelli - aveva presentato una lista di candidati che includeva, tra l'altro, il nome di Jiao Jian. Dopo l'Assemblea di oggi, la prossima tappa in calendario sarà la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione, che è stata convocata per giovedì 3 agosto per deliberare sulla governance della società e, in particolare, sulla nomina del vicepresidente esecutivo e dell’Amministratore delegato. (Rin)