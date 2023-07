Niger: Francia, durante proteste a Niamey non abbiamo usato "mezzi letali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i disordini avvenuti ieri davanti all'ambasciata di Francia in Niger "nessun mezzo letale è stato utilizzato dalle forze di sicurezza francesi". È quanto riferito dal ministero degli Esteri di Parigi in un comunicato attraverso cui risponde alle accuse mosse dalla giunta militare al potere in Niger, secondo la quale durante le proteste i "servizi di sicurezza" di una "cancelleria occidentale" avrebbero lanciato dei gas lacrimogeni che hanno ferito sei persone. La sede diplomatica francese a Niamey "è stata violentemente attaccata ieri da gruppi visibilmente preparati, che le forze di sicurezza nigerine non sono riuscite a gestire a pieno", si legge nel breve comunicato diffuso dal Quasi d'Orsay.(Frp)