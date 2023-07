Germania: Lufthansa chiede risarcimenti a Ultima generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa ha chiesto risarcimenti per danni al gruppo di attivisti per il clima Ultima generazione, a seguito dei blocchi che gli ambientalisti hanno attuato negli aeroporti di Amburgo e Duesseldorf nella giornata del 13 luglio scorso nonché in quello di Berlino il 24 novembre 2022. L'azienda che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca non ha reso noto l'ammontare dei danni subiti. Tuttavia, per il settimanale “Der Spiegel”, potrebbe trattarsi di “milioni di euro” (Geb)