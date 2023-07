Fvg: assessore Risorse agroalimentari, ampia consultazione per nuovo piano di sviluppo locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano di Sviluppo locale 2023-2027 partirà dalle esigenze del territorio, raccolte attraverso un’ampia consultazione animata dal gruppo di azione locale del Carso. È l’obiettivo dell’iniziativa "La vendemmia delle idee", presentata oggi a Trieste, nata per condividere proposte e progetti per lo sviluppo del Carso in termini di valorizzazione delle risorse naturali ed enogastronomiche, geologiche e storico-culturali. Dopo una prima di fase d'informazione e sensibilizzazione, si avvierà la fase di ascolto attraverso la somministrazione di un questionario on line. Si procederà poi a raccogliere le opinioni mediante interviste individuali e di gruppo, per arrivare infine all’organizzazione di incontri di co-progettazione. "Per giungere alla pubblicazione di bandi che siano il più possibile semplici e funzionali è fondamentale il buon esito della fase preliminare in cui si focalizzano le idee e si avvia una scrematura e una selezione dei progetti", ha detto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, intervenendo alla presentazione dell’iniziativa. "Lo strumento in cui dovremo incardinare le proposte è poi il Piano di sviluppo rurale, che, lo sappiamo, è poco equo nel suo complesso e pieno di regole molto stringenti dal punto di vista amministrativo. Ecco perché è necessario preparare bene il terreno con una consultazione molto ampia ed efficace", ha concluso. (Frt)