Roma: Nanni (CC), necessario regolamentare affitti brevi in città

- A Roma "è necessario regolamentare gli affitti brevi" e "servono misure più radicali per tutelare vivibilità e identità del centro storico" della Capitale. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Dario Nanni. "La problematica delle locazioni di breve durata, o affitti brevi si sta facendo sempre più forte nella Capitale - spiega -. Le strutture turistiche finalizzate a soggiorni di breve durata continuano a moltiplicarsi, e sono destinate ad aumentare esponenzialmente in vista del prossimo evento Giubilare, per il quale si prospetta l'arrivo in città di milioni di turisti. Servono controlli capillari e più severi su tali strutture e una più ampia regolamentazione - prosegue - come avvenuto recentemente nella città di Firenze, dove il sindaco, Dario Nardella, per arginare il fenomeno ha annunciato l'utilizzo di due strumenti già in vigore dallo scorso primo giugno: l'introduzione nel piano operativo Comunale di una variante urbanistica con la quale prevedere il divieto di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici brevi in tutta l'area Unesco del centro storico della città e, inoltre - conclude -, la previsione di incentivi fiscali, come l'azzeramento dell'Imu sulla seconda casa per tre anni, per i privati che decidono di tornare a regime con affitti di lungo periodo". (Com)