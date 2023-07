Piemonte: Grimaldi (Avs), la stanza antiaborto al Sant'Anna di Torino è un'oscenità irrispettosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un’oscenità irrispettosa la stanza antiaborto al Sant'Anna di Torino. Siamo all'assurdo, come se allestissimo stanzette per i no vax in ogni centro vaccinale. Lo ha affermato in una nota stampa il vicecaporgruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi. "E non si usi la parola 'ascolto' per antiabortisti, spesso fanatici, che non hanno mai ascoltato in vita loro la voce libera e consapevole di una donna che compie le sue scelte. Avete mai visto i loro manifesti? Sanno solo manipolare, terrorizzare e diffondere menzogne gravi. Il fatto che un presidio, non solo per la salute delle donne ma anche per la loro autodeterminazione, come il Sant'Anna sia colonizzato da queste figure è un’oscenità", ha concluso Grimaldi. (Rpi)