Roma: rilasciato permesso per realizzare altri 6,5 ettari di parco a Tormarancia

- L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, insieme al presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, hanno effettuato un sopralluogo nell'area AFA1, un ulteriore stralcio funzionale del Parco di Tormarancia, i cui lavori sono in corso di consegna all'impresa aggiudicataria dell'intervento di riqualificazione. "Come promesso lo scorso anno, proprio in questo periodo durante l'inaugurazione dei 13,5 ettari del parco accessibili da via di Grottaperfetta, oggi con questo sopralluogo congiunto avviamo la fase realizzativa di un ulteriore stralcio con ingresso da Piazza Lante. È stato infatti rilasciato il permesso a costruire per l'attrezzatura della nuova area verde del Parco di Tormarancia i cui lavori saranno avviati nei prossimi giorni e si concluderanno nella primavera del 2024. Si tratta di un investimento di 1,9 milioni di euro avviato dal Consorzio Tormarancio", dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (segue) (Com)