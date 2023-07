Roma: rilasciato permesso per realizzare altri 6,5 ettari di parco a Tormarancia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremo altri 6,5 ettari con un'area attrezzata a giardino e una piazza pavimentata di circa 700mq, percorsi ciclopedonali, un percorso vita, un'area per bambini e un'area cani. Contestualmente stiamo lavorando per dare l'avvio al recupero dei 3 casali, cosiddetti AFA6, situati proprio all'interno di questa porzione di parco. Dopo anni di stallo vogliamo chiudere anche questo intervento: nelle prossime settimane avvieremo la conferenza dei servizi per ottenere tutte le autorizzazioni per il restauro e la riapertura di questi 3 immobili ripristinandone le funzioni agricole con una particolare attenzione alla socialità e al coinvolgimento di giovani agricoltori. Aprire tutto il Parco di Tor Marancia e vederlo vivo, fruibile e attrezzato è una promessa che abbiamo fatto a tutti i cittadini di Roma e questo ulteriore passo va verso la direzione che dal primo giorno del nostro mandato abbiamo voluto intraprendere", conclude Veloccia. (Com)