Pa: Formez, presidente Anastasi incontra dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo impegno da presidente di Formez Pa per Giovanni Anastasi. Il manager scelto dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, presente all’appuntamento, ha incontrato a Palazzo Vidoni – riferisce una nota – i dirigenti dell’organismo e del Dipartimento della Funzione pubblica. Dopo il simbolico passaggio di consegne con Marcello Fiori, Capo Dipartimento della funzione pubblica e negli ultimi tre mesi commissario di Formez Pa, è stata presentata la nuova identità visiva dell’ente, che rispecchia la rinnovata visione strategica dell’istituto. Con la nomina di Anastasi e dei componenti del consiglio d’amministrazione, Formez Pa ha visto ricostituirsi gli organi amministrativi ordinari, la fine della gestione commissariale e il completamento della riorganizzazione. “Formez Pa – ha dichiarato il ministro Zangrillo – con il nuovo statuto e organigramma, viene dotato di strumenti più snelli ed efficaci per affrontare i compiti e la nuova mission assegnati dal Dipartimento della Funzione pubblica, fra cui l’assistenza alle pubbliche amministrazioni nell’attuazione del Pnrr e nel rafforzamento della loro capacità amministrativa. Per un ente con sessant’anni di storia si apre quindi una nuova stagione al servizio delle pubbliche amministrazioni, che sono certo sarà ricca di successi”. Al servizio della Pa è proprio il claim che compare nel nuovo logo dell’ente, che anche sul piano grafico mette in risalto la prontezza con cui Formez risponde alle esigenze dei propri stakeholder. Il blu e il tricolore, elementi che rimandano alla dimensione istituzionale in cui Formez opera, sono un segno evidente del valore pubblico che permea la sua azione. Valore pubblico reso ancora più centrale dal payoff, che esplicita il legame di Formez con la Pubblica amministrazione. (Com)