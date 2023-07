Università: fuori sede a Roma, affari da un miliardo, Uil “albo affitti e trasporti gratis”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un miliardo di euro. Questo il giro d'affari prodotto dai 70 mila studenti fuori sede che frequentano le undici università di Roma (pari al 35,6 per cento dei 190 mila studenti iscritti totali). Un importo che significa economia circolante per la città e che per il 50 per cento è rappresentato dai costi degli affitti. Almeno quelli regolarmente registrati. Questi alcuni dati elaborati dalla Uil Lazio e dall'Eures sull'economia prodotta dagli studenti fuori sede nella nostra città. Una cifra considerevole che gli studenti spendono soprattutto nei contratti di locazione che risultano a oggi tra i più alti d'Italia. Si attesta infatti a 924 euro il canone mensile di affitto in città, contro i 729 della media nazionale. Stimando che, proprio per ridurre i costi, gli appartamenti siano mediamente condivisi da 2 studenti, la spesa mensile dovuta per l'affitto scenderebbe a 462 euro (pari a 5.544 euro annui). (segue) (Com)