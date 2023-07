Università: fuori sede a Roma, affari da un miliardo, Uil “albo affitti e trasporti gratis” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tali importi occorre aggiungere il costo per le utenze (che generalmente sono a carico del locatore), che sono state stimate, seguendo i parametri Arera sui consumi medi di luce e gas una famiglia "tipo", in 120 euro mensili (suddividendo per due la media di 2.400 euro di spese per i consumi energetici complessivamente stimati). Se consideriamo un costo forfettario di 20 euro giornalieri e quindi 600 mensili per tutte le altre spese (vitto, trasporti, tempo libero, ecc.), ogni studente fuori sede spende mediamente circa 1200 euro al mese. L'equivalente di uno stipendio. E quindi non proprio alla portata di tutte le famiglie. Anche perché a questi costi vanno aggiunti quelli legati all'iscrizione all'università e all'acquisto dei libri di studio (che sulla base dell'Università pubblica o privata e dell'Isee possono variare da pochi euro a decine di migliaia di euro). Moltiplicando la spesa annua di ciascuno studente fuori sede per il loro numero si ottiene dunque una spesa annua complessiva che sfiora il miliardo di euro. (segue) (Com)