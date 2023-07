Università: fuori sede a Roma, affari da un miliardo, Uil “albo affitti e trasporti gratis” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- "Cifre notevoli che rappresentano un'entrata non indifferente per l'economia della città e anche una spesa considerevole per le famiglie e quindi uno degli elementi del blocco dell'ascensore sociale - commenta il segretario generale della UIL Lazio Alberto Civica - motivo per cui le istituzioni dovrebbero intervenire concretamente sul tema. Come? A partire dalle locazioni degli immobili e delle singole stanze. Non dimentichiamo che gli studenti pagano cifre spropositate anche per un posto letto. Si è molto parlato del caro affitti, ma alla fine non è stato fatto nulla di concreto in merito. Si potrebbe pensare ad esempio alla realizzazione di un albo comunale che acquisisca le disponibilità dei proprietari alla locazione favorendo così contratti regolari e garantiti. La Uil Lazio si mette a disposizione delle istituzioni per offrire un supporto pratico in tal senso". (segue) (Com)