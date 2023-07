Università: fuori sede a Roma, affari da un miliardo, Uil “albo affitti e trasporti gratis” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo studio realizzato dalla Uil Lazio emerge anche che, sebbene la maggior parte dei fuori sede sia iscritto a un'università pubblica (56 mila), negli ultimi dieci anni il loro numero è calato del 9 per cento, a vantaggio delle sei università private. Luiss e Lumsa in testa. A fare la parte del leone è sempre La Sapienza (che accoglie 38.516 studenti fuorisede, pari al 36,3 per cento della propria popolazione studentesca). Scende significativamente la quota dei fuori sede nelle altre due grandi università pubbliche: Tor Vergata (8,9 mila, pari al 33,1 per cento degli iscritti) e Roma Tre (7 mila, pari al 23,2 per cento), mentre si conferma una prevalenza dei fuorisede nelle Università private (oltre 11 mila, pari al 51,7 per cento) concentrati nella metà dei casi alla Luiss. Approfondendo tuttavia i dati emerge come il calo delle iscrizioni abbia interessato soltanto le università pubbliche (-13,1 per cento), ed in particolare gli studenti fuori sede iscritti alle università pubbliche (-19,7 per cento, da 69.813 nell'A.A. 2010/2011 a 56.051), mentre il numero degli iscritti alle Università private di Roma registra un significativo aumento (+42,3 per cento, passando da 15.451 a 21.985). Poiché il potere d'acquisto delle famiglie nel frattempo non è aumentato, il calo sarebbe da iscrivere, oltre che a una preoccupante tendenza generale, al numero chiuso per l'accesso a molte facoltà, dettate da logiche poco attente agli interessi degli studenti. (segue) (Com)