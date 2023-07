Università: fuori sede a Roma, affari da un miliardo, Uil “albo affitti e trasporti gratis” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Numero chiuso che va assolutamente abolito - continua Civica - lo ripetiamo da anni e i dati purtroppo ci danno ragione. Il numero chiuso non garantisce equità sociale e libero accesso agli studi per tutti e, volendo fare un discorso prettamente economico, una riduzione del numero degli iscritti significa anche meno entrate e meno soldi per la città. Noi tutti, parti sociali e istituzioni, ci dovremmo impegnare invece per far sì che gli studenti abbiano sempre maggiori possibilità e agevolazioni nel proseguimento del percorso di studi. Parliamo tanto di formazione specialistica e poi 'li costringiamo' ad andare all'estero o rivolgersi altrove. Agevolazioni significano canoni sicuri e garantiti, significano niente numero chiuso, ma può significare anche trasporti pubblici gratuiti. Chiediamo infatti al Campidoglio di estendere la gratuità dei mezzi fino al 26esimo anno di età nel caso di universitari residenti o fuori sede". (Com)