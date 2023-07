Abruzzo: Marsilio, l'Italia sceglie Telespazio per candidatura di eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro Spaziale "Piero Fanti" del Fucino è l'unico candidato italiano ad ospitare le infrastrutture terrestri del programma Govsatcom e i centri di controllo del sistema di connessione sicura Iris, componenti essenziali del sistema spaziale europeo. La candidatura è stata proposta dal governo italiano, ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Regione Abruzzo, contando sulla centralità strategica del Centro nel panorama spaziale. In risposta all'avviso pubblicato dalla Commissione Europea, i governi degli Stati membri, infatti, avevano l'opportunità di presentare candidature per le nuove infrastrutture dei programmi Govsatcom e Iris entro il 31 luglio 2023. L'Italia ha scelto proprio il Centro Spaziale del Fucino per la sua comprovata esperienza e le positive collaborazioni nel settore. L'impatto della realizzazione delle nuove infrastrutture non solo avrà un rilevante effetto occupazionale, stimato in diverse decine di nuovi posti di lavoro, ma porterà anche importanti vantaggi per le piccole e medie imprese coinvolte nel progetto. L'Unione europea, in caso di approvazione della candidatura, garantirebbe l'attivazione dei centri nel territorio abruzzese per almeno 25 anni. (segue) (Gru)