Abruzzo: Marsilio, l'Italia sceglie Telespazio per candidatura di eccellenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento prevede la costruzione di aree tecnologiche estese per circa 7000 mq, in meno di due anni di lavoro, e un investimento totale di circa 73 milioni di euro a cui si aggiungono i costi di gestione stimati per circa 15 milioni di euro in 25 anni. Questa significativa iniziativa avrà un impatto positivo sull'intero settore aerospaziale italiano, aumentandone la competitività a livello globale e rivestendo una notevole importanza anche per i temi di sicurezza nazionale. Le manifestazioni di interesse presentate saranno valutate, con l'obiettivo di completare la procedura entro l'autunno prossimo. "La candidatura del Centro Spaziale del Fucino – ha commentato il presidente Marsilio - rappresenta un'opportunità unica di consolidare ulteriormente il suo ruolo nella ricerca spaziale e nel settore dell'aerospazio. I successi passati dimostrano la competenza e l'affidabilità del Centro nella gestione di progetti spaziali di rilievo. Il Centro del Fucino garantirà determinazione e dedizione per raggiungere gli obiettivi di questa candidatura, fornendo soluzioni all'avanguardia e rafforzando la posizione dell'Italia nel settore spaziale europeo e internazionale". (Gru)