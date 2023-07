Moldova: Bers offre altri 165 milioni di euro per l'acquisto di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha approvato ulteriori finanziamenti per la Moldova per un importo di 165 milioni di euro per l'acquisto di gas nella prossima stagione invernale. Lo ha dichiarato il presidente della Bers, Odile Renaud-Basso, in un'intervista esclusiva all'agenzia d'informazione moldava "Infotag". Renaud-Basso ha ricordato che lo scorso inverno la banca ha offerto alla Moldova un prestito di 300 milioni di euro per l'acquisto di gas, che ha aiutato il Paese ad acquistare per la prima volta gas da fonti alternative in Europa, ma non dalla società russa Gazprom, da cui il Paese dipendeva al 100 per cento. "Nel 2023 continueremo ad aumentare i finanziamenti per la Moldova. Abbiamo deliberato un ulteriore finanziamento di 165 milioni di euro per l'acquisto del gas. Ci aspettiamo il sostegno dei donatori per questo prestito. I fondi, per un totale di 465 milioni di euro, consentiranno al governo di acquistare a prezzi correnti il 75 per cento del gas di cui il Paese ha bisogno per il prossimo periodo freddo", ha affermato Odile Renaud-Basso. (Rob)