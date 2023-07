Reddito cittadinanza: Leodori (Pd), tolto con un cinico messaggio, governo non lasci soli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi migliaia di famiglie "sono abbandonate con un cinico sms". Lo afferma in una nota il segretario del Partito democratico del Lazio, Daniele Leodori. "Da oggi migliaia di famiglie sono senza un sostegno. Abbandonate con un cinico sms. Ora la destra scarica il compito di aiutare chi non ce la fa ai Comuni, senza fondi e con poco personale per i servizi sociali. Il governo - aggiunge - ascolti almeno l'invito dei sindaci, anche di destra, e non li lasci soli". (Com)