Brasile: dieci morti in operazione Polizia a Guaruja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione della polizia militare dello stato di San Paolo, nella città costiera di Guaruja, si è conclusa con un bilancio di almeno dieci morti. Lo riferisce la sezione affari interni della polizia. L'azione, durata tre giorni, è nata in risposta all'uccisione di un agente avvenuta lo scorso giovedì. Il sospettato dell'omicidio, Erickson David da Silva, di 28 anni, è stato arrestato domenica 30 luglio a San Paolo. Il governatore dello stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas, ha annunciato in una pubblicazione su Twitter che in tutto sono stati arrestati tre presunti coinvolti nell'uccisione del poliziotto. "Giustizia sarà fatta. Nessun attacco ai nostri ufficiali rimarrà impunito", ha scritto. (Brb)