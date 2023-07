Montenegro: Spajic (Pes), siamo in grado di formare la maggioranza per governare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento montenegrino Europe Now (Pes) pensa di poter avere una maggioranza sia per il mandato che per la successiva formazione del governo del Paese. Lo ha affermato il presidente dello stesso Pes, Milojko Spajic, dopo le consultazioni odierne con il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. Lo riporta la stampa locale. Spajic ha affermato che nei colloqui "informali" col presidente sono stati affrontati "i principi del futuro governo" e si è discusso su "chi potrebbe essere il titolare del mandato per la formazione dell'esecutivo". "Penso che abbiamo convinto il presidente Milatovic di avere una maggioranza per il mandato" e successivamente anche "la maggioranza di 41 parlamentari in Parlamento per la formazione del governo", ha detto il leader del Pse. (Seb)