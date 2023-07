Viterbo: incidente sulla via Tuscanese, 50enne rischia di perdere un braccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rischia di perdere il braccio l’uomo di circa 50 anni, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Tuscanese a Viterbo. L’uomo era alla guida della sua auto, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha impattato con il lato sinistro, contro un camion. Per liberarlo dai rottami della macchina, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Viterbo. L’automobilista aveva il braccio sinistro incastrato tra le lamiere. Una volta affidato alle cure degli operatori del 118, è stato trasportato in elicottero a Roma.(Rer)