Decreto Pa bis: Coppo (Fd'I), Italia pronta ad affrontare grandi opportunità

- Avere una Pubblica amministrazione efficiente "è non solo un bene, ma è quello che permette di valorizzare le eccellenze del nostro Paese ed è anche su questo che il decreto legge Pa bis va ad incidere. Noi ci troviamo di fronte a sfide grandi, come il Pnrr, e, se non abbiamo una macchina efficiente, perdiamo delle opportunità. Il decreto riorganizza grandi ambiti della struttura di alcuni ministeri e indica procedure di assunzione più snelle. Sono molto i punti che vengono toccati: dalla cabina di regia per snellire il Pnrr, all'ambito della formazione della Pubblica amministrazione e al ministero del Lavoro, andando a migliorare gli strumenti sulle politiche attive del lavoro. Andare ad incidere sulle politiche attive sul lavoro è proprio uno dei principali obiettivi di questo Governo, perché per noi non si danno le 'mancette', ma si cerca di creare lavoro, ed è solo così che questo Paese può crescere. Tra i tanti temi affrontati dal decreto c'è poi quello di andare ad aiutare degli asset importanti dell'Italia, cioè quelle aziende sopra un gran numero di dipendenti, che potrebbero trovarsi in difficoltà, ma che noi abbiamo necessità che rimangano in Italia". Lo ha detto, nell'Aula della Camera, Marcello Coppo, deputato di Fratelli d'Italia, nella dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto legge Pa bis. (Rin)