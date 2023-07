Myanmar: giunta militare proroga lo stato di emergenza per altri sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Myanmar dal golpe del 2021 ha prorogato lo stato di emergenza per altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2024. Lo ha annunciato l’emittente statale “Mrtv” dopo la riunione odierna del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza, alla vigilia della data della scadenza. È la quarta volta che lo stato di emergenza viene prorogato. Ciò significa che le elezioni non si terranno ad agosto, come aveva ipotizzato il capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, né entro l’anno. Lo stesso Min Aung Hlaing, il 13 luglio ha parlato dei problemi di sicurezza nella regione di Sagaing e negli Stati di Chin e Kayah, dichiarazioni che facevano prevedere l’ulteriore estensione. La Costituzione, redatta dai militari, consente solo due proroghe di sei mesi “in situazioni normali” e stabilisce che le elezioni si tengano entro sei mesi dalla revoca. Alla terza proroga, a gennaio, la giunta ha definito le condizioni “straordinarie”. (segue) (Inn)